عشرات آلاف لقاحات فايزر تصل إسرائيل خلال الخميس المقبل ضمن الشحنة الأولى

القدس المحتلة / سما /

من المتوقع وصول عشرات الالاف من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من قبل شركة فايزر الأميركية الى إسرائيل خلال يوم الخميس المقبل، وهذا نموذج تجريبي سيقومون من خلاله بفحص نقل وتخزين اللقاحات، وأظهرت النتائج الأولية، توفير حماية للمرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.

وستصل 110000 جرعة لقاح من شركة فايزر إلى إسرائيل في وقت مبكر يوم الخميس، ومن المتوقع أن يصل العشرات من أعضاء الشركة إلى شركة تيفا الاسرائيلية وتشغيلها، وقالت شركة فايزر انها تجمع بيانات سلامة لمدة شهرين بعد الجرعة الأخيرة وهو شرط من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية للحصول على الترخيص العاجل الذي تتوقعه في الأسبوع الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

ويتوقع وصول مئات الآلاف من جرعات اللقاح بحلول ظهر يوم الخميس، وتعتبر هذه المرحلة تجريبية لإدراك كيف يتم نقل اللقاحات وتخزينها، وستنطلق الرحلة من شيكاغو مساء الأربعاء وتهبط في الصباح في مطار بن غوريون وتنقل الشاحنات المخصصة إلى مراكز التخزين والطائرة عبارة عن طائرة ركاب تم تحويلها إلى خزان مليء بالثلج الجاف.

وفي غضون ذلك، تجري شركة "موديرنا" الأميركية ومختبرات صينية عامة وجامعة أكسفورد وشركة "إسترازينيكا تجارب على لقاحات باتت في مراحلها النهائية أيضا، كما سجل لقاحان روسيان مضادان لكوفيد-19 للاستخدام حتى قبل استكمال التجارب السريرية.