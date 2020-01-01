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الاحتلال يقرر الاستيلاء على مئات الدونمات جنوب نابلس

الإثنين 07 ديسمبر 2020 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر الاستيلاء على مئات الدونمات جنوب نابلس



نابلس / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي قرى: بورين، ومادما، وعصيرة القبلية، جنوب نابلس؛ بهدف توسعة مستوطنة "يتسهار".

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس إن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بالاستيلاء على المزيد من أراضي مواقع: المرج وجبل النذر في بورين، وباب المرج وخلة المرج والعقدة في مادما، ولحف سلمان والعقدة في عصيرة القبلية؛ بهدف توسعة مستوطنة "يتسهار" وإضافة وحدات استيطانية جديدة، وفتح شارع يخدم المستوطنين.

وأضاف دغلس أن سلطات الاحتلال تتعامل مع مستوطنة "يتسهار" على أساس أنها بلدة، وتهدف من وراء الاستيلاء على هذه الأراضي إلى تغيير تصنيف الأراضي من زراعية إلى سكنية لصالح التوسع الهيكلي، وهو ما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وتضييق الخناق على الأهالي في ريف نابلس الجنوبي.

#سلطات الاحتلال #استيطان #نابلس

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