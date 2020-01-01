244 إصابة بفيروس كورونا و7 مناطق حمراء في مدينة القدس

القدس المحتلة / سما /

أكد الدكتور علي الجبريني (وحدة مكافحة كورونا) مساء الإثنين، أن فيروس كورونا لا زال يتفشى بشكل كبير في مدينة القدس التي شهدت خلال يومين تسجيل (244) إصابة جديدة ، توزعت ( 107) إصابات يوم الاحد و(137) إصابة اليوم الاثنين، مقابل (228) حالة شفاء، ليرتفع عدد الإصابات النشطة في المدينة إلى (1095) إصابة.

وكشف الدكتور الجبريني في بيان صحافي، أن 7 أحياء من القدس لا زالت مصنفة كمناطق حمراء وهي: بيت حنينا، شعفاط، بيت صفافا، راس العامود، كفر عقب، جبل الزيتون، والبلدة القديمة.

وناشد الجبريني، المواطنين بمواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية، وخصوصاً ارتداء الكمامات باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحرص على التعقيم والنظافة، حرصاً على إخراج أحياء المدينة من دائرة الخطر، لا سيما وأن معظم الحالات الخطيرة والموصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات تعود لمواطنين عرب.

وقال الجبريني: "إن هزيمة الفيروس لن تتحقق إلا بالحفاظ على التعليمات الصحية لحين وصول اللقاحات التي أقرتها وزارة الصحة".