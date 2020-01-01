"هيئة الأسرى": الاحتلال يحكم على الأسير يوسف كميل 4 سنوات إضافية على حكمه المؤبد

جنين / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الاثنين، بأن ما تسمى "محكمة سالم الإسرائيلية"، حكمت على الأسير يوسف خالد كميل من بلدة قباطية بمحافظة جنين، بالسجن 4 سنوات إضافية على حكمة المؤبد الصادر في عام 2017.

وبينت الهيئة، في بيان لها، أن الأسير كميل (23 عاما) اعتقل عام 2017 إلى جانب الأسير محمد أبو الرب، وأصدرت بحقهما ما تسمى "محكمة اللد"، حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة، و"تعويضات" مالية مقدارها 258 ألف شيقل على كل منهما، بذريعة قتل مستوطن داخل أراضي عام 1948.

ولفتت الهيئة أن إضافة 4 سنوات إلى الحكم المؤبد للأسير كميل القابع في سجن "جلبوع"، جاء بعد تقديم لائحة اتهام إضافية بحقه تتضمن وفق الإدعاء المزعوم بالتآمر والتخطيط للقتل.