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الخارجية: لا وفيات أو إصابات جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

الإثنين 07 ديسمبر 2020 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: لا وفيات أو إصابات جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا حول العالم



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه لم يتم تسجيل اية وفيات أو إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم في صفوف جالياتنا حول العالم.

وأوضحت في تقريرها اليومي أن عدد حالات الوفاة بالفيروس استقر عند 322 حالة وفاة، وعدد الاصابات 7979 إصابة.

وأشارت الى مغادرة دفعة جديدة من الطلبة صباح هذا اليوم الى باكستان للالتحاق بدراستهم، وعدد آخر غادروا الى لندن.

وافاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، بعدم تسجيل اية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الرابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 94 حالة. كما افادنا الفريق بعدم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوف الجالية هذا اليوم ليبقى عدد الاصابات 5056

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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