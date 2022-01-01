  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مونديال قطر 2022: نتيجة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لـ "كأس العالم 2022"

الإثنين 07 ديسمبر 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مونديال قطر 2022: نتيجة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لـ "كأس العالم 2022"



سما / وكالات/

جرت، اليوم الإثنين، في مدينة زيوريخ السويسرية، قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، في قطر.

وفي ما يلي نتيجة قرعة أوروبا لمونديال قطر 2022:

المجموعة الأولى (A): البرتغال - صربيا - إيرلندا - لوكسمبورغ - أذربيجان؛

المجموعة الثانية (B): إسبانيا - السويد - اليونان - جورجيا - كوسوفو؛

المجموعة الثالثة (C): إيطاليا - سويسرا - إيرلندا الشمالية - بلغاريا - ليتوانيا؛

المجموعة الرابعة (D): فرنسا - أوكرانيا - فنلندا - البوسنة والهرسك - كازخستان؛

المجموعة الخامسة (E): بلجيكا - ويلز - التشيك - بيلاروس - إستونيا؛

المجموعة السادسة (F): الدنمارك - النمسا - إسكتلندا - إسرائيل - جزر الفارو؛

المجموعة السابعة (G): هولندا - تركيا - النرويج - مونتينيغرو - لاتفيا - جبل طارق؛

المجموعة الثامنة (H): كرواتيا - سلوفاكيا - روسيا - سلوفينيا - قبرص - مالطا؛

المجموعة التاسعة (I): إنجلترا - بولندا - هنغاريا - ألبانيا - أندورا - سان مارينو؛

المجموعة العاشرة (J): ألمانيا - رومانيا - آيسلندا - مقدونيا الشمالية - أرمينيا - ليشتنشتاين.

وستتأهل 13 منتخبا من قارة أوروبا إلى نهائيات كأس العالم، وتم توزيع منتخبات القارة العجوز الـ55 على 10 مجموعات بحسب القرعة، وسيتأهل أبطال هذه المجموعات مباشرة، بينما تتأهل 3 منتخبات من خلال مرحلة الملحق كأفضل ثوان.

وتم تصنيف الـ55 منتخبا في 6 مستويات، حيث تضمنت الخمسة الأولى منها 10 منتخبات، والأخيرة تضمنت 5 منتخبات.

وفيما يلي المستويات:

المستوى الأول: بلجيكا، فرنسا، إنجلترا، البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، كرواتيا، الدنمارك، ألمانيا، هولندا.

المستوى الثاني: سويسرا، ويلز، بولندا، السويد، النمسا، أوكرانيا، صربيا، تركيا، سلوفاكيا، رومانيا.

المستوى الثالث: روسيا، هنغاريا، إيرلندا، التشيك، النرويج، إيرلندا الشمالية، آيسلندا، أسكتلندا، اليونان، فنلندا.

المستوى الرابع: البوسنة والهرسك، سلوفينيا، مونتينغرو "الجبل الأسود"، مقدونيا الشمالية، ألبانيا، بلغاريا، إسرائيل، بيلاروس، جورجيا، لوكسمبورغ.

المستوى الخامس: أرمينيا، قبرص، جزر الفارو، أذربيجان، إستونيا، كوسوفو، كازاخستان، ليتوانيا، لاتفيا، أندورا.

المستوى السادس: مالطة، مولدوفا، ليشتنشتاين، جبل طارق، سان مارينو.

#مونديال قطر 2022 #قطر #رياضة #قرعة أوروبا لمونديال قطر 2022 #قطر 2022 #قرعة تصفيات أوروبا #قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 #كأس العالم 2022 #تصفيات كأس العالم 2022

الأكثر قراءة اليوم

رسميًا.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة

موعد نزول وعرض أنمي هجوم العمالقة الجزء الرابع الحلقة الأولى 1 .. القنوات الناقلة

شاهد .. ملخص هدف مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي 2020

وفاة زوجة قيادي في حركة حماس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

ما هي رؤية الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن حول اسرائيل والفلسطينيين والملف النووي؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد: جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت.. صورة تهز لبنان!

الأخبار الرئيسية

وزارة المالية تتسلم 99 مليون شيكل إضافية من أموال المقاصة

داخلية غزة توضح تفاصيل جديدة بشأن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت..

المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية.. قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم

الصحة بغزة: وفاة مواطن (63 عاماً) جراء عودة إصابته بفيروس كورونا مرة اخرى

حماس تعلق على زيارة سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة غداً..