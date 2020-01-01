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الشرطة تضبط مركبات غير قانونية وتقبض على مطلوبين للعدالة في جنين

الإثنين 07 ديسمبر 2020 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط مركبات غير قانونية وتقبض على مطلوبين للعدالة في جنين



جنين / سما /

ضبطت الشرطة اليوم الإثنين، بمساندة الأمن الوطني 15 مركبة غير قانونية وقبضت على 13 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 144 مذكرة قضائية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة، قامت الشرطة بمساندة الأمن الوطني بضبط 13 مركبة ودراجتين غير قانونية وذلك في منطقة اختصاص مركز شرطة جبع ،كما وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على 13 مطلوب للعدالة صادر بحقهم 144 مذكرة قضائية في مدينة جنين.

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابري الطريق و الممتلكات العامة بشكل عام.

#الشرطة الفلسطينية #جنين

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