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مستوطنون يجددون دعواتهم لاقتحام الأقصى خلال الأعياد اليهودية

الإثنين 07 ديسمبر 2020 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يجددون دعواتهم لاقتحام الأقصى خلال الأعياد اليهودية



القدس المحتلة / سما /

 جدد قادة اتحاد "منظمات جبل الهيكل" الدعوة لجمهور المتطرفين اليهود إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتحويل هذا الشتاء إلى "شتاء يهودي" في المسجد الأقصى، بالتزامن مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي "عيد الحانوكاه" الذي يمتد بين ١٠-١٨ من شهر ١٢، أي بدءاً من الخميس القادم وعلى مدى الأسبوع الآتي بأكمله.

ودعت جماعات الهيكل المزعوم الى تكريس الاحتفال به بإشعال الشمعدانات والرقص ليلاً في ساحة الغزالي مقابل باب الأسباط. وإضاءة الشمع في باب العامود والرسومات المرسلة الى الاسوار في باب الخليل وعلى طول أبواب واسوار باب الساهرة وشارع السلطان سليمان القانوني.

وخوفاً من محدودية استجابة المستوطنين لدعوتها جندت تلك الجماعات كل قادتها التاريخيين أمثال جرشون سلمون مؤسس "أمناء جبل الهيكل" ويهودا غليك واوري اريئل وغيرهم للدعوة والمساهمة في اقتحامات الأقصى بشكل يومي لتشجيع جمهورها المتطرف على مرافقتهم.

#منظمات جبل الهيكل #اقتحام الأقصى #المسجد الاقصى #الاعياد اليهودية

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