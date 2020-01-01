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الدفاع المدني يتسلم من القنصلية الفرنسية اجهزة تنفس لرجال الإنقاذ

الإثنين 07 ديسمبر 2020 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يتسلم من القنصلية الفرنسية اجهزة تنفس لرجال الإنقاذ



رام الله / سما /

 تسلم جهاز الدفاع المدني اليوم الإثنين، معدات تنفس خاصة بطواقم الإنقاذ، وذلك من القنصلية الفرنسية في القدس.

واستقبل مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار بمكتبه وفدا من القنصلية ممثلا بنائب القنصل السيدة اولويفيا أتنو، وشكر اللواء ركن القنصليية على هذه المنحة المقدمة لخدمة طواقم الانقاذ بالدفاع المدني بالتالي خدمة المجتمع الفلسطيني وأكد ان الدفاع المدني يسعى لتنمية التعاون والشراكة مع الجانب الفرنسي وفي كل المجالات.

أما نائب القنصل الفرنسي، فقد تحدثت عن أهمية دور الدفاع المدني في حماية الانسان وممتلكاته وأن هذه الاجهزة ستكون مهمة لأداء مهمات طواقم الدفاع المدني بشكل فعال ، وأكدت ان العلاقة مع الدفاع المدني ستتواصل وستفتح قنوات الدعم والحوار في العديد من المجالات .

#الدفاع المدني #القنصلية الفرنسية #معدات تنفس

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