تجار الخليل ينظمون وقفة احتجاجية رفضا لقرارات الحكومة بالاغلاق

الخليل / سما /

نظم تجار الخليل مساء اليوم، على دوار ابن رشد وسط مدينة، وقفة احتجاجية رفضا لقرار الحكومة بالاغلاق لمدة 9 أيام اعتبارا من مساء الخميس المقبل.

وشارك في الاعتصام ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ولجنة تجار الخليل ونقابة تجار الملابس.

ويطالب المعتصمون الحكومة بالعدول عن قرار محافظة الخليل الذي اتخذته اليوم، والذي سيعرض مصالحهم التجارية لاضرار جسيمة بحسب ممثلي الاعتصام.

وكان اجتماع قد عقد في مقر غرفة الخليل قبل الاعتصام، وأكد المتحدثون على أهمية ان تراعي الحكومة الوضع الخاص لمحافظة الخليل، و وقف قرارها بإغلاق المحافظة.