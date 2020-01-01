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رسميًا: إتمام صفقة بيع 50% من أسهم"بيتار القدس" لأمير إماراتي

الإثنين 07 ديسمبر 2020 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا: إتمام صفقة بيع 50% من أسهم"بيتار القدس" لأمير إماراتي



القدس المحتلة / سما /

أعلن بشكل رسميّ مساء الاثنين عن إتمام صفقة بيع نحو 50% من أسهم نادي "بيتار القدس" الاسرائيلي للشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، من العائلة الملكية في الإمارات العربية المتحدة.

وكان قد توجّه وفد من نادي "بيتار القدس" لكرة القدم المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع جزء من أسهم النادي لرجل أعمال من العائلة الحاكمة في أبوظبي، وهو الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان.

ووفقا لتقارير اسرائيلية فإنّ النادي الإسرائيلي سيعقد لاحقا مؤتمرا صحافيا يعلن خلاله رسميا عن هذه "الخطوة التاريخية".

وبارك إيرز خلفون- رئيس الإتحاد العام لكرة القدم، إتمام صفقة بيع نحو 50% من أسهم نادي بيتار القدس للشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، من العائلة الملكية في الإمارات العربية المتحدة. وقال خلفون أن كرة القدم جسر للسلام وتتيح المجال لتعاون مثمر.

وكان قد توجّه وفد من نادي بيتار القدس لكرة القدم إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع جزء من أسهم النادي لرجل أعمال من العائلة الحاكمة في أبوظبي، وهو الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان.

وأكد خلفون على أن هذه أولى الخطوات التعاون المشترك بين مسؤولي الكرة في إسرائيل والإمارات آملا أن تحظى باقي فرق الدرجة العليا بدعم إماراتي وإستثمار في الطاقات والخامات الواعدة.

#نادي بيتار القدس #اسرائيل #الامارات

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