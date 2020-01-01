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السفير دياب اللوح يستقبل نظيره التونسي في مصر

الإثنين 07 ديسمبر 2020 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير دياب اللوح يستقبل نظيره التونسي في مصر



القاهرة /سما/

استقبل سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح ، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية مصر العربية محمد بن يوسف ، اليوم الإثنين ، في مقر السفارة بالقاهرة .

ورحب  السفير دياب اللوح بنظيره التونسي ، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الفلسطينية التونسية لاسيما التعاون المشترك على مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية .

و أطلع السفير دياب اللوح نظيره التونسي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ، و الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لوقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا .

وتطرق السفير دياب اللوح إلى مبادرة السيد الرئيس محمود عباس للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط على أساس آلية متعددة الأطراف، من أجل تطبيق الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة .


من جهته أكد السفير محمد بن يوسف على موقف بلاده الثابت الداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة و في مقدمتها إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس .

#السفير اللوح #مصر #تونس

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