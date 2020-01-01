براك يبحث مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الأوروبية تعزيز التعاون

رام الله / سما /

بحث رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك، اليوم الاثنين، مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون نتاليا ابوستولفا تعزيز التعاون والعمل بين الجانبين.

وأشار خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله، إلى أن الهيئة تسعى لفتح آفاق العمل مع كافة القطاعات والمؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.

وأكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه، خاصة وأنه جريمة عابرة للقارات، ولا يمكن مكافحتها إلا بالتعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز قدرة الدول على استرداد الموجودات وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد الفارين من العدالة.