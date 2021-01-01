داخلية غزة توضح تفاصيل جديدة بشأن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت..

غزة / سما /

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، بغزة، إياد البزم، اليوم الاثنين: بأن الواقع صعب بالقطاع، في ظل نفاد مواد المختبر المركزي الأمر الذي يزيد الوضع صعوبة.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن وزارته تكثف جهودها لمنع تفشي الوباء بصورة أكبر، و"نعمل بشكل حثيث في ظروف صعبة في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات".



وتابع البزم: يستلزم من الجميع في هذه المرحلة تضافر الجهود لتجاوز الأزمة الصعبة، و"كلما التزم الناس بالإجراءات الوقائية فإننا نحمي أنفسنا والمجتمع".



وأكد المتحدث باسم "الداخلية" بغزة: أن هناك درجة التزام لدي المواطنين فيما يخص إغلاق المحال الساعة السادسة ومنع التجوال، فيما نواصل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وقال: إن قرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت جاء لتلاشي الإغلاق الشامل لفترات طويلة، حتي يتمكن الناس من توفير احتياجاتهم و"نطالب الناس بعدم مغادرة منازلهم في فترة المنع".



وأضاف البزم: إن فترة الإغلاق ليومين مهمة لتجنب مزيد من الإصابات التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، الأمر الذي يرهق المنظومة الصحية والأمنية.



وشدد على أن كافة المنشآت والمحال والقطاعات حتى المخابز ستكون معطلة يومي الجمعة والسبت، والتحرك فقط لقوي الأمن والصحة وعمال النظافة والبلديات وشركة الكهرباء، أما الصيدليات ستعمل في نطاق محدود.



وتابع: أن الأطقم الصحفية لهم تدابير خاصة سيتم إصدار تعليمات لهم مساء اليوم حتي يكون هناك انضباط تام، مشيراً إلى أننا "نريد من الجميع الالتزام حتي نصل الى أفضل نتائج لمواجهة فيروس كورونا.

