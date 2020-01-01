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المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية.. قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني التي عقدت اليوم

الإثنين 07 ديسمبر 2020 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية.. قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني التي عقدت اليوم



رام الله/سما/

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم أن مجلس الوزراء الفلسطيني أخذ عدة قرارات اليوم من خلال جلسته التي عقدت ومنها: 

دفع مبلغ 600 مليون شيقل بدل استحقاقات شركات القطاع الخاص والتي يستفيد منها 3346 شركة.

واعتماد المخصصات المالية للمشاريع التنموية الحكومية في الأغوار ضمن موازنة العام 2020م والبدء في إجراءات تعيين الكوادر البشرية اللازمة

وأضاف لضمان تقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة وتعيين الكوادر البشرية اللازمة في جهاز الدفاع المدني لخدمة السكان في محافظة أريحا والأغوار.

و إعفاء أهالي قرية النبي صموئيل من قسط التأمين الصحي، والذي يأتي عملاً ببرامج الحكومة وخططها الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين في القدس والمناطق المهمشة.

وفي إطار الحفاظ على مكانة جواز السفر الفلسطيني عالمياً فقد تقرر تشديد إجراءات إصدار جواز السفر "لبدل الفاقد".

وأيضا  الموافقة على شراء دواء (NTBC) خاص بمعالجة الأمراض الوراثية النادرة التي تصيب الأطفال.

#ابراهيم ملحم #الحكومة الفلسطينية #مجلس الوزراء الفلسطيني

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