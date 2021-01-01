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غزة: استئناف العمل بالمختبر المركزي الخاص بفحوصات كورونا في القطاع

الإثنين 07 ديسمبر 2020 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: استئناف العمل بالمختبر المركزي الخاص بفحوصات كورونا في القطاع



غزة /سما/

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين،  عن استئناف العمل بالمختبر المركزي الخاص بفحوصات كورونا، وذلك  بعد استلام 19500 مادة فحص مخبري لفيروس كوفيد19 عبر منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الوزارة في بيان مقتضب، الى أن هذه الكمية تكفي لمدة 8 أيام.

ومساء أمس، اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، توقف المختبر المركزي عن اجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا جراء نفاد مواد الفحص.

وطالبت الوزارة في بيان مقتضب وصل سما الاخبارية نسخة عنه، كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير مواد الفحص ودعم الاحتياجات الطارئة للمختبر.

#غزة #وزارة الصحة #فحوصات كورونا #فيروس كورونا #قطاع غزة

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