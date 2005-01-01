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"شيفروليه" ستكون الداعم الأول لعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

الإثنين 07 ديسمبر 2020 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"شيفروليه" ستكون الداعم الأول لعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.



وكالات

ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن شركة السيارات الشهيرة "شيفروليه" ستكون الداعم الأول لعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى بيته الأحمر، مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن الشركة الراعية لنادي "الشياطين الحمر"، بحسب ما يحلو لأنصاره مناداته، أبدت استعداداها للمساعدة في تمويل هذه الصفقة.

وأكد موقع "أوتو إي-سبورت" أن رعاة مانشستر يونايتد، "شيفروليه" للسيارات، يفكرون بالمساعدة بتمويل خطة إعادة رونالدو للدوري الإنجليزي الممتاز.


وعلل الموقع رغبة "شيفروليه" في تمويل الصفقة إلى "اعتقاد الشركة بالأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه ارتداء رونالدو لقميص يحمل شعارها، وهو ما تجلى في ارتفاع مبيعات سيارات "جيب"، رعاة يوفنتوس" على مدار العامين الماضيين".
يذكر أن رونالدو فاز خلال لعبه في "البريميرليغ"، بثلاثة ألقاب متتالية بالدوري، كما حقق مع أليكس فيرغسون بطولة دوري أبطال أوروبا سنة 2008.

وتألق الملقب بالـ"الدون" في "أولد ترافورد" (ملعب نادي مانشستر يونايتد) بين عامي 2003 و2009، قبل أن يترك النادي الإنجليزي، وينضم لصفوف ريال مدريد الإسباني مقابل 80 مليون إسترليني.

ولعب رونالدو 9 سنوات في صفوف نادي العاصمة الإسبانية، سجل خلالها مع الفريق العديد من الإنجازات على المستوى الفردي والجماعي، ولينضم بعدها إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأضاف خلال تواجده في ريال مدريد، 4 ألقاب أوروبية أخرى بدوري الأبطال، وانتصارين بالدوري الإسباني.

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