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الصحة بغزة: وفاة مواطن (63 عاماً) جراء عودة إصابته بفيروس كورونا مرة اخرى

الإثنين 07 ديسمبر 2020 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: وفاة مواطن (63 عاماً) جراء عودة إصابته بفيروس كورونا مرة اخرى



غزة /سما/

أكد د.مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الاولية لشؤون الصحة العامة وفاة مواطن 63 عام من مدينة غزة اليوم الاثنين 7/12/2020 جراء عودة الاصابة بفيروس كورونا له بعد تعافيه من الاصابة السابقة التي تعرض لها في سبتمر الماضي.

وافاد د.ضهير في تصريحات صحفية ان المواطن كان من حالة أعياء شديدة أثرت على الجهاز التنفسي ونسبة الاكسجين في الدم مما ادى الى دخولة للعناية المركزة بحالة حرجة ،مضيفاً أن حالته كانت تزداد سوءا رغم كل محاولات الكادر الطبي في مجمع الشفاء الطبي لانقاذ حياته ، مشيراً ان ما حدث مع المواطن يؤكد ان التعافي من الاصابة لا تعطي المناعة الكاملة للجسم ويبقى معرضاً لخطر الاصابة مجدداً.

وقال د.ضهير ان سلوك هذا الفيروس لازالت تحت الدراسة من قبل خبراء الفيروسات حول العالم الامر الذي يبقى خطر عودة الاصابة للمتعافين قائم رغم محدوديته ،مما يتطلب الالتزام التام بالضوابط الصحية وتصحيح السلوك الصحي والوقائي المتعافين خشية عودة المرض اليهم بما لا يقوى على تحمله اجسادهم كما كان في السابق.

وتحدث د.ضهير ان قطاع غزة حاله كحال كافة مناطق العالم الذي يشهد موجة جديدة لربما اشد من سابقاتها من تفشي الوباء وتحتاج الى التعامل معها بجدية وعدم التهاون او الاستهتار باجراءات الوقاية المطلوبة من الجميع لحظة واحدة من اجل الخروج من هذه المرحلة الخطيرة باقل الخسائر.

#مجدي ضهير #وزارة الصحة #فيروس كورونا #غزة #اصابات كورونا #قطاع غزة #وفيات

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