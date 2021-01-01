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حماس تعلق على زيارة سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة غداً..

الإثنين 07 ديسمبر 2020 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على زيارة سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة غداً..



غزة /سما/

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، على زيارة سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة غداً.

ورحبت الحركة في بيان صحفي، بزيارة السفراء، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا، مؤكدة أن المعلومات والمؤشرات التي تنشرها الجهات الحكومية المختصة في غزة حول وباء كورونا تنذر بالأسوأ في أي لحظة، وأن قدرة النظام الصحي على مواجهة هذه الأزمة تتراجع بشكل كبير وخطير، بسبب النقص الكبير والمزمن في الاحتياجات الصحية وخاصة المتعلقة بمواجهة الوباء.

وقالت حماس إنها تود التأكيد أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة سببها الأساسي هو الاحتلال والحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني.

وفيما يلي نص بيان حركة حماس كما وصل سما الاخبارية:

ترحب حركة المقاومة الإسلامية حماس بزيارة سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة غدا الثلاثاء لمتابعة الأوضاع الإنسانية الكارثية، وخاصة في ظل جائحة كورونا.

وتؤكد الحركة أن المعلومات والمؤشرات التي تنشرها الجهات الحكومية المختصة في غزة حول وباء كورونا تنذر بالأسوأ في أي لحظة، وأن قدرة النظام الصحي على مواجهة هذه الأزمة تتراجع بشكل كبير وخطير، بسبب النقص الكبير والمزمن في الاحتياجات الصحية وخاصة المتعلقة بمواجهة الوباء، سواء بسبب معيقات الاحتلال أو التمويل اللازم لشراء هذه الاحتياجات.

وبمناسبة هذه الزيارة تود حركة حماس التأكيد أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة سببها الأساسي هو الاحتلال والحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني، وأن هذا الحصار أدى إلى استنزاف كل موارد الشعب الفلسطيني في القطاع، وتدمير كل أوجه الحياة والأمل في مستقبل أفضل.

وتتطلع الحركة من هذه الزيارة، المرحب بها، أن يبنى عليها خطوات عملية تجبر الاحتلال على إنهاء هذا الحصار فوراً وبدون شروط، وأن يتم حشد التمويل اللازم للمساعدة في السيطرة على الأزمات الإنسانية المتعددة واحتواء الوباء.
 

#حماس #سفراء الدول الاوروبية #قطاع غزة #فيروس كورونا #كورونا في غزة #وزارة الصحة

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