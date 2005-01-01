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مجدلاني: لم أُدل بأية تصريحات بشأن الموازنة العامة ورواتب الموظفين بالمحافظات الجنوبية

الإثنين 07 ديسمبر 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: لم أُدل بأية تصريحات بشأن الموازنة العامة ورواتب الموظفين بالمحافظات الجنوبية



رام الله /سما/

أكد وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، أنه لم يُدل بأية تصريحات أو مقابلات مع أي صحيفة، سواء محلية أو عربية، بشأن الموازنة العامة، ورواتب المو ظفين بالمحافظات الجنوبية.

وحمل حركة حماس مسؤولية تضليل الرأي العام الفلسطيني، والتحريض الرخيص، الذي لا هدف له سوى التغطية على تنصلها من التزاماتها بالاتفاقيات والتفاهمات لإنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة الوطنية.

وقال: نأمل من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، توخي الدقة والحذر، بنقل أية معلومات بدون العودة لمصادرها الأصلية، وبعد مراجعة الصحيفة، لا يوجد أي تصريح بهذا الخصوص.
 

#احمد مجدلاني #منظمة التحرير #التنمية الاجتماعية #الانقسام الفلسطيني #رواتب المو ظفين #قطاع غزة

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