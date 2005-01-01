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"بلدية غزة" تستجيب لمطالب العاملين وتصرف 50% من راتب نوفمبر غداً

الإثنين 07 ديسمبر 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بلدية غزة" تستجيب لمطالب العاملين وتصرف 50% من راتب نوفمبر غداً



غزة /سما/

أعلنت نقابة العاملين في بلديات قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن تلقيها استجابة من رئاسة البلدية ممثلة بيحيى السراج لمطالبها المتعلقة بالرواتب.

وقال نقيب العاملين حاتم الشيخ خليل، إنه تلقى استجابة من السراج بصرف ما نسبته 50% من الراتب وبحد أدنى لا يقل عن (1400) شيقل عن شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح الشيخ خليل أن الرواتب سيتم صرفها غداً، حسبما تم إبلاغه من رئيس بلدية غزة، وفق النسبة التي أعلن عنها.

وطمأن العاملين في البلدية بأن رئاسة البلدية استجابة لمتطلباتهم، وستحاول ذلك خلال الفترة المقبل لتفادي الخطوات التصعيدية.

#بلدية غزة #رواتب الموظفين

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