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أبو صبحة يتفقد الأراضي الحكومية في منطقة "السيفا" شمال غزة

الإثنين 07 ديسمبر 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو صبحة يتفقد الأراضي الحكومية في منطقة "السيفا" شمال غزة



غزة /سما/

أجرى رئيس سلطة الأراضي بغزة ماهر أبو صبحة برفقة مدير التفتيش والمتابعة في شمال قطاع غزة معين الباز جولة تفتيشية على الأراضي الحكومية في منطقة السيفا (محررة دوغيت سابقا) شمال بيت لاهيا.

وجاءت هذه الجولة لمتابعة إجراءات التأجير لمساحة 126 دونم من الأراضي الزراعية وتسوية أوضاع واضعي اليد على هذه الأرضي.

وقال أبو صبحة إنه سيتم فتح المجال أمام المواطنين لاستئجار مساحة عشرين دونم من هذه الأراضي بهدف استثمارها زراعيا وذلك بعد استردادها من واضعي اليد عليها بعد رفضهم الالتزام بإجراءات سلطة الأراضي وتسوية أوضاعهم.

 كما شملت الجولة التفتيشية الأراضي الواقعة على الحدود الشمالية للقطاع لمتابعة الإجراءات التي نفذتها طواقم التفتيش والمتابعة مؤخرا بإخطار المتعدين عليها لتسوية أوضاعهم من خلال استئجار هذه الأراضي وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.

#غزة #سلطة الاراضي #الاراضي الحكومية

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