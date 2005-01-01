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محافظ نابلس يؤكد اتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين لإجراءات الاغلاق والتدابير الوقائية

الإثنين 07 ديسمبر 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يؤكد اتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين لإجراءات الاغلاق والتدابير الوقائية



نابلس /سما/

 أكد محافظ نابلس ابراهيم رمضان، على اتخاذ الاجراءات القانونية، بحق كل من يخالف اجراءات الاغلاق والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا في المحافظة.

وقال رمضان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، في مدينة نابلس، إنه بأمر من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وبناء على توصيات اللجان المختصة، فقد تقرر اغلاق المحافظة بشكل تام ولمدة سبعة ايام تبدأ مع مساء الخميس المقبل العاشر من الشهر الجاري، ولغاية السابع عشر من ذات الشهر، حيث تغلق فيها كامل المحال التجارية والخدماتية باستثناء الصيدليات والمخابز ومحلات السوبر ماركت.

واضاف أن المسؤولية مشتركة بين الجميع وعلى المواطن تحمل هذه المسؤولية والالتزام بهذه الاجراءات الوقائية، مؤكدا دور وسائل الاعلام في نشر الوعي بين المواطنين.

وتحدث رمضان عن واقع القطاع الصحي في المحافظة، والجهود المبذولة لاستقبال المصابين بكورونا، حيث تم تخصيص جزء من مستشفى الاتحاد، لمتابعة حالة المصابين بعد الاكتظاظ الذي يشهده المستشفى العسكري في المحافظة، وارتفاع معدل الاصابات، منوها الى قرار مجلس الوزراء بتخصيص اماكن لمرضى كورونا، في جميع مستشفيات القطاع الخاص والأهلي في جميع المحافظات خاصة محافظة نابلس، ويمنع رفض اية حالة محولة من وزارة الصحة لإدخالها في اي مستشفى، وذلك تحت طائلة القانون.

وشدد على أهمية الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الرامية الى اغلاق المدارس والتوجه نحو التعليم عن بعد، واغلاق المساجد ومنع اقامة الحفلات وبيوت العزاء.

#محافظ نابلس #ابراهيم رمضان #فيروس كورونا #الاغلاق

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