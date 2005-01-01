البنك العربي يفتتح الفرع الجديد الثالث في جنين

جنين /سما/

افتتح البنك العربي، اليوم الاثنين، فرعه الجديد الثاني في مدينة جنين والثالث في المحافظة، ليرتفع بذلك عدد فروع البنك العاملة في فلسطين إلى 379 فرعا ومكتبا.

وبارك محافظ سلطة النقد عزام الشوا، جهود البنك العربي الهادفة إلى توسيع مجال الخدمة المقدمة للمجتمع الفلسطيني بيسر وسهولة من خلال افتتاح هذا الفرع الجديد، مشيرا الى أن افتتاح هذا الفرع يأتي في ظل أزمات صحية ومالية كان له أثر مباشر على الوضع الاقتصادي، وأن القطاع المصرفي بكل مكوناته أثبت مدى قوته وثباته وأنه الداعم الأساسي للاقتصاد الفلسطيني والحكومة وقادر على الاستمرار في التطوير وتقديم أحدث الخدمات المصرفية وخاصة الإلكترونية .

وأكد أن افتتاح الفرع الجديد ينسجم وسياسة التفرع المصرفي واستراتيجية سلطة النقد في الشمول المالي بإيصال الخدمات المصرفية الى كل المناطق .

وأضاف الشوا، "نقف مع كافة شرائح المجتمع لنستمر في العطاء والبناء رغم كل التحديات من الاحتلال وجائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية"، مشيرا الى أن البنك العربي وبصفته من أوائل وأكبر البنوك الأردنية العاملة في فلسطين استطاع أن يقدم خدمات مصرفية الكترونية مميزة ساهمت في تعزيز استخدام المواطنين لهذه الخدمات وتعريفهم بها، إضافة الى مساهمته المجتمعية في قطاعات مختلفة، فشكلت صافي أصول البنك العربي 23%من صافي الأصول و24% من ودائع العملاء و19% من التسهيلات .

وقال: إن جملة الإنجازات التي حققتها سلطة النقد انعسكت بصورة ملحوظة في مؤشرات أداء الجهاز المصرفي، وإسهامه في التطورات التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا الى أن التسهيلات المباشرة حوالي 10 مليارات دولار، وبلغت ودائع العملاء حوالي 14 مليار دولار، ورأس المال المدفوع حوالي مليار دولار، وحقوق الملكية للمصارف ما يقارب ملياري دولار .

بدوره، نقل محافظ جنين أكرم الرجوب تهنئة الرئيس محمود عباس لإدارة البنك العربي بافتتاح فرعها الجديد في مدينة جنين، معتبراً ذلك نقطة اخرى في مسيرة البناء والتطور في القطاع المصرفي بفضل اهتمام سلطة النقد بالتفرع والانتشار في كل محافظة .

وقال: إن الافتتاح يؤشر إلى رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني بإرادته ومؤسساته المصرفية يصر على الاستمرار في الحضور وكل ما يليق بشعب فلسطين الذي ناضل من أجل حقوقه الوطنية.

وأضاف الرجوب، ان افتتاح هذا الفرع هو رسالة للاحتلال انه رغم الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وجائحة كورونا، إلا أن سلطة النقد استطاعت تركيز الاقتصاد الفلسطيني والسير بخطى ثابتة باتجاه البناء والتنمية ليؤسس قطاعا مصرفيا متميزا شهد له العالم بالتزامه بالمعايير الدولية سبقت بها دولة الاحتلال

من جانبه، قال مدير منطقة فلسطين في البنك العربي جمال حوراني، إن الافتتاح يمثل التزام البنك العربي الدؤوب في توسيع نطاق أعماله وتوفير أفضل الحلول المصرفية، ضمن شبكة فروع مميزة صممت وفقاً لأعلى المعايير ما يسهل الحصول على الخدمات والإجابة عن كافة الاستفسارات من قبل معتمدي البنك .

وأكد توجه البنك لتعزيز نشاط الفروع والصرافات الآلية والاستثمارية المتواصل في الخدمات البنكية الرقمية التي تواكب روح العصر وتوفير الخدمات المصرفية في أي وقت وأي مكان .