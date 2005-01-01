"أبوظبي للاستثمار" يفتح مكتبا في إسرائيل

أبوظبي /سما/

صرح المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار طارق بن هندي، اليوم الاثنين، بأنه سيفتح مكتبا في إسرائيل في غضون أسابيع.

وجاء تصريح المدير العام للمكتب ردا على سؤال طرح بهذا الشأن خلال مؤتمر الإمارات وإسرائيل في دبي، حيث قال: "هذا أمر مثير لنا للغاية لأننا سنفتح ذلك المكتب خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وكان "مكتب أبوظبي للاستثمار" أعلن في سبتمبر الماضي أنه سيفتح أول مكتب له خارج الإمارات في تل أبيب، إثر توقيع اتفاق لإقامة علاقات رسمية بين الإمارات وإسرائيل.

وأقامت الإمارات والبحرين علاقات رسمية مع إسرائيل في 15 سبتمبر الماضي، لتصبحا أول بلدين عربيين خلال أكثر من 25 عاما يقدمان على الخطوة.