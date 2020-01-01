  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

"أوابك": ارتفاع الطلب العالمي على النفط العربي خلال الربع الثالث من 2020

الإثنين 07 ديسمبر 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أوابك": ارتفاع الطلب العالمي على النفط العربي خلال الربع الثالث من 2020



وكالات

أفادت أحدث الإحصائيات الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "، بأن الطلب العالمي على النفط العربي قد ارتفع في الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 12.7%.

وأوضحت الإحصائيات أن متوسط الطلب العالمي على النفط من الدول العربية بلغ 7.1 مليون برميل يوميا خلال الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة نسبتها 12.7% مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام.


وجاء هذا التحسن في الطلب العالمي على النفط العربي بدعم من برنامج تقليل المعروض الذي طبقته منظمة "أوبك" خلال الفترة الماضية، والذي أدى بدوره إلى رفع سعر براميل النفط.

وبحسب إحصائيات "أوابك"، فقد شكل الطلب على النفط من الدول العربية نحو7.7% من إجمالي الطلب على النفط العالمي خلال الربع الثالث من 2020، بالمقارنة مع 7.3% خلال الربع الثاني من العام نفسه.

ووصل إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2020 نحو 91 مليون برميل يوميا مقارنة مع 82.6 مليون برميل في الربع الثاني من العام ذاته، وبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط من الدول الأعضاء في "أوابك" 6 ملايين برميل يوميا و1.1 مليون برميل من الدول العربية الأخرى غير الأعضاء خلال الربع الثالث من العام 2020 .

#النفط العربي #أوابك #برميل النفط

الأكثر قراءة اليوم

رسميًا.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة

موعد نزول وعرض أنمي هجوم العمالقة الجزء الرابع الحلقة الأولى 1 .. القنوات الناقلة

وفاة زوجة قيادي في حركة حماس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

أبو عاذرة يصدر تعليمات جديدة لموظفي "أونروا" في مدارس قطاع غزة

ما هي رؤية الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن حول اسرائيل والفلسطينيين والملف النووي؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

طالع التفاصيل .. الحكومة تقر إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا"

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: وفاة مواطن (63 عاماً) جراء عودة إصابته بفيروس كورونا مرة اخرى

حماس تعلق على زيارة سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة غداً..

محافظ غزة: أزمة تفريغات 2005 في طريقها للحل والتقارير الأمنية معظمها "كيدية"

صحيفة: حنان عشراوي تقدّم استقالتها من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

6

الاحتلال يطلق النار على شاب قرب حاجز قلنديا