وثيقة مسربة تكشف تقليل أعداد المصابين بكورونا من قبل حكومة الصين

وكالات

كشفت وثيقة مسربة، صادرة عن السلطات المحلية في مدينة ووهان الصينية، أن المدينة سجلت 5918 حالة إصابة بفيروس "كورونا"، خلال يوم واحد، بينما كان المعلن رسميا خلافا لذلك.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن الحكومة الصينية أعلنت أنه في يوم واحد وهو 10 من فبراير/شباط الماضي، تسجيل 2478 حالة إصابة في البلاد بأسرها، بينما كانت ووهان في اليوم ذاته تسجل 5918 إصابة.

وأضافت أن الوثائق المسربة سلمها شخص من داخل القطاع الصحي الصيني لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، في أبرز تسريب للوثائق الصينية منذ بداية الوباء.

واتهمت الصحيفة، بكين، بتقليل التقارير الرسمية الخاصة بخطورة الوباء سواء عن المواطنين أو العالم وذلك في المراحل الأولى الشائكة لتفشي الوباء.

وقال مراسل الشؤون الآسيوية "فيليب شيرويل"، إن الفوضى والخلط ومحاولات التغطية سيطرت على رد الفعل الرسمي للصين في بداية تفشي وباء "كورونا" في مقاطعة ووهان.





وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الإصابات الأولى ظهرت في ديسمبر/كانون الأول 2019 في ووهان، لكن بكين انتظرت حتى 23 يناير/كانون الثاني الماضي، لفرض حجر صحي على المدينة الواقعة في وسط البلاد، بعيد اعترافها بأن الفيروس ينتقل بين البشر.