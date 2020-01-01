الرجوب يلتقي المدير الجديد للضابطة الجمركية في جنين

جنين /سما/

التقى محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب في مكتبه، اليوم الاثنين، المدير الجديد للضابطة الجمركية في جنين المقدم أحمد بشارات والوفد المرافق له بعد تسلمه مهام عمله مؤخراً، بحضور عضو المجلس الثوري وفاء زكارنه.

وأثنى الرجوب على الدور الوطني والجهد المبذول للضابطة الجمركية التي تعمل في ظروف صعبة لحماية الاقتصاد الوطني والسوق الفلسطيني، وتوفير الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.

وأكد بشارات، على أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسة المحافظة وكافة الجهات المختصة ذات العلاقة من ضبط ومتابعة للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني.