"زراعة نابلس" توزع بذاراً وخزانات مياه على عدد من مربي الثروة الحيوانية في الاغوار

نابلس /سما/

وزع قسم الثروة الحيوانية في مديرية زراعة نابلس، اليوم الاثنين، كمية من بذار البيقية والشعير وخزانات مياه بلاستيكية على عدد من المزارعين في الأغوار، وذلك ضمن مشروع "التنميه الزراعية لمربي الثروه الحيوانيه في منطقة الأغوار".

ويهدف المشروع لدعم مربي الثروه الحيوانيه في المنطقة عبر مساعدتهم في زراعة الحبوب واستخدامها لتغذية مواشيهم، وبالتالي التقليل من كلفة الأعلاف.

وقال رئيس قسم المجترات في المديرية المهندس مجدي الأغبر، إنه تم البدء بتوزيع خزانات مياه سعة (5 كوب) على مربي الثروه الحيوانيه في المناطق المهمشه، وسيتم توزيع الخزانات في الأيام القادمه على المزارعين الذين لم يستفيدوا من المرحله الاولى، موضحاً أن المشروع لم ينته بعد، وأن هناك العديد من المشاريع الاضافية التي ستنفذ قريباً.

بدوره، أشار المهندس سامر حنني من مديرية الزراعة الى أن هناك تسعة مراحل للمشروع ستنفذ خلال المراحل القادمه في المناطق التي يستهدفها المشروع في منطقة الأغوار.