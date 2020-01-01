نادي الأسير: الاحتلال اعتقل (21) مواطنًا غالبيتهم أسرى محررون

رام الله /سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات طالت (21) مواطنًا من الضفة، غالبيتهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، رافق ذلك مواجهات وإصابات، وعمليات تخريب في المنازل.

وقال نادي الأسير في بيان، اليوم الاثنين، إن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من بيت لحم وهم: شهاب مزهر، ومحمد أبو عكر وهو نجل الأسير نضال أبو عكر، وهما أسيران سابقان، علماً أن محمد خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام العام الماضي استمر أكثر من شهر ضد اعتقاله الإداري، كما اعتقل الاحتلال الشقيقين محمد ونعيم رأفت أبو عكر، وشادي معالي، وذيب نجاجرة (58 عامًا).

ومن بلدتي كفر ثلث وعزون في قلقيلية اعتقل الاحتلال كلاً من: عادل سميح شواهنة (21 عامًا)، ومراد عنان شواهنة (19 عامًا)، والفتى عبد الرازق عماد سويدان (17 عامًا).

فيما جرى اعتقال لمواطنين من مخيم قلنديا الذي شهد مواجهات عنيفة، وإصابات خلال عملية اعتقالهما وهما: الشقيقان معاذ ومحمد خالد حمد وهما أبناء الشهيد خالد حمد.

يُضاف إلى المعتقلين محمد صالح محسن وهو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، ووليد شرف وهو كذلك أسير سابق، وعانى خلال اعتقاله السابق أوضاعًا صحية صعبة، إضافة إلى رائد ربيع، وثلاثتهم من بلدة أبو ديس.

ومن بلدة العيزرية، اعتقل الاحتلال محمد أحمد شطارة، ومحمد خليل فرعون، ومن مدينة يطا في الخليل اعتقل الاحتلال إياد رشيد، ومن نابلس سامر سليم شراب، وفراس حسين وهما أسيران سابقان أمضيا سنوات في سجون الاحتلال، ومن بلدة كفر نعمة في رام الله اعتقل الاحتلال رياض أحمد عبده.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير أسامة الرجبي من القدس، فور الإفراج عنه من سجن "النقب الصحراوي" صباحًا، بعد أن أمضى في سجون الاحتلال 5 سنوات، علماً أن سلطات الاحتلال تتعمد إعادة اعتقال الأسرى المقدسيين عقب الإفراج عنهم، لسرقة فرحتهم بالحرّية، والتنغيص على عائلاتهم.