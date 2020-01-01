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"بداية نابلس" تحكم بالأشغال الشاقة 5 أعوام وغرامة مالية على مدان بتهمة حيازة وبيع مواد مخدرة

الإثنين 07 ديسمبر 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بداية نابلس" تحكم بالأشغال الشاقة 5 أعوام وغرامة مالية على مدان بتهمة حيازة وبيع مواد مخدرة



نابلس /سما/

 أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضيين محمد جرادات ومنتصر رواجبة حكماً بإدانة المتهم (ع، م) عن تهمة حيازة وبيع مواد مخدرة، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشرة أعوام، وغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف دينار أردني، فيما حكمت على المدان الثاني (ع، ص) عن تهمة حيازة مواد مخدرة بالحبس لمدة عام.

وأوضح مكتب المدعي العام، أنه ولكون المدان الأول مريضاً بالسرطان، فان المحكمة قررت الأخذ بالأسباب التخفيفية وتخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وغرامة مالية 5 آلاف دينار أدرني ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.

#محكمة نابلس

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