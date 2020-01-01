نابلس: الحكم على مدانين بتهمة المخدرات أحدهما بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية

نابلس / سما /

أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضيين محمد جرادات ومنتصر رواجبة حكما، بإدانة متهمين، بتهمة حيازة وبيع مواد مخدرة.

وحكمت بداية نابلس على المتهم الأول (ع،م) عن تهمة حيازة وبيع مواد مخدرة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني، وعلى المدان الثاني (ع،ص) عن تهمة حيازة مواد مخدرة حكمت عليه بالحبس لمدة سنة.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان، أنه كون المدان الأول مريض بالسرطان، فإن المحكمة تقرر الأخذ بالأسباب التخفيفية، وتخفيض العقوبة، لتصبح الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وغرامة مالية 5 آلاف دينار أدرني، ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.