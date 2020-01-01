"أوكسفورد" تدخل مرحلة التجارب الأخيرة للقاح ضد مرض الملاريا

وكالات / سما /

في الوقت الذي يرتقب فيه العالم بداية توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا في دول عديدة حول العالم، لا يزال مرض الملاريا يقتل أكثر من 400 ألف شخص سنويًا، وفي أفريقيا يموت طفل دون سن الخامسة كل دقيقتين، وفقًا لما ذلك ذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

وصل فريق جامعة "أوكسفورد" إلى المرحلة النهائية من التجارب البشرية في سعيه للحصول على لقاح ضد مرض الملاريا.

وفي تصريح لمدير معهد "جينر"، أدريان هيل، قال إن "لقاح الملاريا سيختبر على 4800 طفل في أفريقيا العام المقبل بعد أن أسفرت التجارب المبكرة عن نتائج واعدة".

وأضاف هيل أن "الكثير من الناس سيموتون في أفريقيا هذا العام بسبب مرض الملاريا وهم أكثر من الذين يموتون بسبب فيروس كورونا، اللقاح سيكون متوفرًا بكميات كبيرة جدًا، ويعمل بشكل جيّد وسيكون سعره منخفضا".

وقال هيل إن "اللقاح يمكن استخدامه بحلول عام 2024 إذا نجحت التجارب البشرية النهائية. يُنظر إليه على أنه اختراق ضخم محتمل، بالنظر إلى أنه لا يوجد لقاح مرخص بالكامل للملاريا على الرغم من مرور قرن من البحث، لكن شركة (GSK) هي شركة الأدوية الوحيدة التي اقتربت من اللقاح، لكن فعالية منتجها 30٪ فقط".

وقالت أستاذة علم الأوبئة للأمراض المعدية في "إمبريال كوليدج" في لندن، أزرا غاني، لصحيفة الـ"تايمز" إن "جائحة كوفيد - 19 أظهرت إلى أي مدى يبقى العالم في خطر من الأمراض المعدية، لقاح عالي الفعالية ضد الملاريا يمكن أن يكون له تأثير كبير في الحد من هذا الخطر".