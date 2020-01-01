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الذكاء الاصطناعي يحل في أيام معضلة طبية عمرها (50 عاماً)

الإثنين 07 ديسمبر 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الذكاء الاصطناعي يحل في أيام معضلة طبية عمرها (50 عاماً)



وكالات / سما /

سجل مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لشركة "غوغل" نجاحا كبيرا بعد أن نجح في حل مشكلة عجز عنها العلماء على مدى 50 عاما، ما يفتح آفاقا جديدة أمام تكنولوجيا الطب.

وبحسب راديو "مونتي كارلو" فقد سجل مختبر "DeepMind" إنجازا كبيرا بعد أن حل مشكلة "طي البروتين" التي كانت معضلة لعلماء الأحياء، ما سيؤدي إلى نتائج أسرع في علاجات الفيروسات.

وبحسب صحيفة "ذا صن" فإن فيروس كورونا يرتبط بطريقة عمل البروتينات، بالإضافة إلى أمراض أخرى مثل ألزهايمر والسرطان.

وتكمن المشكلة الكبيرة في البروتينات في حقيقة أنه من الصعب للغاية تحديد هياكلها ثنائية الأبعاد، فيما تقول "غوغل" إن برنامجها للذكاء الاصطناعي حل المشكلة ويمكنه التنبؤ بالعديد من أشكال البروتين.

ويعد هذا إنجازا كبيرا نظرا لوجود نحو 200 مليون بروتين معروف في العالم، بحسب الصحيفة.

وقال المختبر إن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحديد شكل البروتين في غضون أيام، بعد أن كان العلماء يحاولون حل لغز البروتين منذ 50 عاما تقريبا.

#الذكاء الاصطناعي

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