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"موانئ دبي العالمية": يمكن لإسرائيل ربط موانئ الشرق الأوسط وأوروبا

الإثنين 07 ديسمبر 2020 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"موانئ دبي العالمية": يمكن لإسرائيل ربط موانئ الشرق الأوسط وأوروبا



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية" إن إسرائيل حلقة وصل استراتيجية بين الموانئ بأوروبا والشرق الأوسط، متوقعا أن يبلغ الحجم المبدئي للتجارة الثنائية بين البلدين 5 مليار دولار.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، سلطان أحمد بن سليم في مؤتمر إماراتي إسرائيلي بدبي أن "منشآت الموانئ (في إسرائيل) ستسمح لنا بربط موانئنا في أوروبا بالشرق الأوسط".

وتتعاون "موانئ دبي العالمية" المملوكة لحكومة دبي، وهي من أكبر شركات تشغيل الموانئ بالعالم، مع مجموعة إسرائيلية في تقديم عرض لأحد الموانئ الرئيسية في إسرائيل.

وتدير "موانئ دبي العالمية"، التي تشمل عملياتها في أوروبا موانئ في بريطانيا وهولندا، أكبر ميناء في دبي للشحن العابر في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة في سبتمبر، إنها وقعت سلسلة اتفاقات مع شركة "دوفر تاور" الإسرائيلية، من ضمنها تقديم عرض مشترك لخصخصة ميناء حيفا على البحر المتوسط.

وكانت الإمارات وقعت في سبتمبر اتفاقا برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ويتحدث مسؤولون إماراتيون وإسرائيليون عن فرص اقتصادية كبيرة نتيجة الاتفاق، وبدأت الإمارات استيراد سلع من إسرائيل علانية.

المصدر: رويترز

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