بيرزيت تصنف الوحيدة فلسطينيا و44 عربيا حسب الأداء الأكاديمي البحثي

رام الله / سما /

صنفت جامعة بيرزيت الوحيدة فلسطينيا و44 عربيا على مستوى الجامعات العربية، في التصنيف العالمي للجامعات، حسب الأداء الأكاديمي البحثي للعام الأكاديمي 2020/2021.

وصنفت الجامعة مع 130 جامعة عربية ظهرت في قائمة التصنيف لهذا العام، تمثل 15 دولة عربية، هذا وصنفت الجامعة في المرتبة الـ 1,413 عالميا من بين 3,000 جامعة عالمية ظهرت في نسخة التصنيف لهذا العام.

وفي العام الماضي، تم تصنيف الجامعة للمرة الأولى في هذا التصنيف (نسخة العام 2019/2020)، وحلت في حينه في المرتبة الـ51 عربياً من بين 100 جامعة عربية ظهرت في قائمة التصنيف، وكانت الجامعة الفلسطينية الوحيدة التي ظهرت في قائمة التصنيف، وصنفت في المرتبة الـ1,652 عالمياً من بين 2,500 جامعة عالمية ظهرت في قائمة التصنيف.

وفي ظل نتائج التصنيف للعام 2020/2021، تكون الجامعة قد حافظت على مركزها الأول محلياً، وتقدمها على مستوى الجامعات العربية بـ7 مراتب رغم زيادة عدد الجامعات (من المرتبة 51 من بين 100 جامعة عربية إلى المرتبة 44 من بين 130 جامعة عربية)، وتقدمها عالمياً بـ239 مرتبة (من المرتبة 1,652 من بين 2,500 جامعة عالمية إلى المرتبة 1,413 من بين 3,000 عالمية).

ويصدر هذا التصنيف العالمي عن مركز (URAP)، وهو مؤسسة غير ربحية تابعة لمعهد المعلوماتية بجامعة الشرق الأوسط التقنية في تركيا.

ويهدف التصنيف بشكل رئيس إلى تصنيف الجامعات بناءً على عدة مؤشرات تقيس الأداء الأكاديمي بالاعتماد على حجم وجودة الإنتاج البحثي للجامعات، بناءً على المعلومات المرتبطة بالأبحاث التي يستقيها من قاعدة بيانات Web of Science (WoS) التي تعد من قواعد البيانات المرموقة التي توفر معلومات شاملة عن الاقتباسات والاستشهادات للأبحاث العلمية والأكاديمية.

ويقوم تصنيف (URAP) على تصنيف الجامعات بناء على ستة معايير رئيسية تقيس حجم وجودة وتأثير البحث والإنتاج العلمي للجامعات وهي: الإنتاج البحثي الحالي (Article) بوزن 21% من مجموع نقاط التصنيف، وإجمالي الإنتاج البحثي (Total Document) بوزن 10%، ومجموع الاقتباسات (Citation) بوزن 21%، ومؤشر قياس مجموع تأثير الأبحاث وإنتاجيتها (Article Impact Total) بوزن 18%، ومؤشر قياس مجموع تأثير الاقتباس (Citation Impact Total) بوزن 15%، والتعاون الدولي في الأبحاث والمشاريع البحثية المشتركة (International Collaboration) بوزن 15%.