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وزيرة الصحة : 20 وفاة و1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الإثنين 07 ديسمبر 2020 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 20 وفاة و1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية "بيت لحم (2)، نابلس(1)، طولكرم (1)، الخليل (3)، جنين (2)، قلقيلية (1)"، قطاع غزة (10).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (247)، جنين (199)، نابلس (247)، طولكرم (81)، رام الله والبيرة (196)، سلفيت (32)، قلقيلية (41)، طوباس (39)، بيت لحم (122)، ضواحي القدس (38)، أريحا والأغوار (7)، قطاع غزة (471).

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (68)، جنين (88)، نابلس (345)، طولكرم (97)، رام الله والبيرة (128)، سلفيت (79)، قلقيلية (54)، أريحا والأغوار (16)، قطاع غزة (405).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 76 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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