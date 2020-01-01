أبو وردة: الصحة العالمية وعدت بإدخال 5 آلاف مسحة فحص كورونا إلى غزة

غزة / سما /

أعلن مستشار وزير الصحة فتحي أبو وردة، اليوم الإثنين، أن منظمة الصحة العالمية وعدت بإدخال خمسة آلاف مسحة فحص "فيروس كورونا" إلى قطاع غزة، بعد نفاد المواد الخاصة بالفحص من المختبر المركزي في القطاع.

وقال أبو وردة في تصريح لـ"وفا":"منذ الأمس ونحن نطالب منظمة الصحة العالمية بتوفير المسوحات الخاصة بفحص كورونا لغزة، ووعدت المنظمة اليوم أن تحل المشكلة /نفاد مواد فحص كورونا/ بالتنسيق مع وزيرة الصحة مي الكيلة".

وأضاف أبو وردة، أنه للأسف فإن وزارة الصحة في رام الله عندها نقص بنفس مواد الفحص كما هو الحال في غزة، لذلك فإن الأزمة موجودة.

وبين أبو وردة، أنه كان من المفروض أن تدخل خمسة آلاف مسحة، لكن حتى الآن لم تدخل المسوحات ولم تصل للوزارة، منبهاً إلى أن الخطورة تكمن بعملية التشخيص "فنقص المواد يؤخر موضوع تشخيص الحالات، خاصة في الوقت الحالي يوجد اختلاط بين الإنفلونزا الموسمية مع الكورونا والشيء الوحيد الذي يفصل بين تشخيص نوع الإنفلونزا الموسمية مع الكورونا هو فحص الـ/PCR/.

وعبر أبو وردة عن أمله أن يتم توفير المسوحات الخاصة بفحص كورونا خلال الساعات القليلة القادمة وحل هذه الأزمة الموجودة في قطاع غزة.

وتوقف المختبر المركزي في قطاع غزة عن اجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بكورونا جراء نفاد مواد الفحص.

وتم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إجراء 1245 فحصا مخبريا، حيث تم تسجيل /471/ إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 405 حالة جديدة من المصابين، إضافة إلى 10 حالات وفاة جراء الاصابة بالفيروس.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 25592 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 10647 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 14796 حالة واجمالي الوفيات 149 حالة وفاة، بينما اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 350 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 147 حالة.