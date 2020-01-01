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تفاصيل .. ترامب يخطط لـ"نهاية سينمائية" يوم تنصيب بايدن

الإثنين 07 ديسمبر 2020 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل .. ترامب يخطط لـ"نهاية سينمائية" يوم تنصيب بايدن



وكالات

قال موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر له، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يغادر البيت الأبيض على متن مروحية، في يوم تنصيب المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ووفقا للموقع، سيصعد ترامب بعد التنصيب على متن طائرة الرئاسة ويذهب إلى تجمع سياسي في فلوريدا، حيث سيلقي كلمة أمام أنصاره. ووصف الموقع، خطة ترامب هذه بـ"النهاية العظيمة كما في السينما".

وأشار الموقع، إلى أن ترامب قد يعلن في فلوريدا، عن نيته للترشح مرة أخرى لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

ويعتقد الموقع، أن المغادرة بالمروحية من حديقة البيت الأبيض، ستسمح لترامب بتجنب "الاحتجاجات"، و"تبادل المجاملات" مع الرئيس المقبل بايدن، وكذلك البقاء في البيت الأبيض بينما يؤدي منافسه اليمين القانونية.

#ترامب #جو بايدن #تنصيب بايدن #البيت الابيض

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