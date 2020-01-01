غزة: 3483 مولودًا و226 وفاة الشهر الماضي

غزة / سما /

سجلت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية- الشق المدني في قطاع غزة، 3 آلاف و483 مولدًا جديدًا، خلال شهر تشرين الثاني الماضي، بالإضافة إلى تسجيل 226 حالة وفاة.

وأظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة، أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ 1818 مولودًا بنسبة تقدر بـ 52,1%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 47,8% بواقع 1665 مولودة.

وبينت الإحصائية أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت خلال الشهر الماضي 1268 مولودًا جديدًا، ومكتبي داخلية خانيونس سجلا 705 مولودًا، فيما سجلت مكاتب داخلية الشمال 578 مولودًا، والوسطى 501 مولود، ورفح 431 مولودًا.

وفي تفصيل تسجيل الوفيات، أشارت الإحصائية، أن مكاتب الأحوال المدنية في محافظات قطاع غزة سجلت 226 حالة.

وأوضحت الإحصائية أن وفيات الذكور تُقدر بـــ 120 حالة، بنسبة تقدر بـ 53%، مقابل 106 حالات من الإناث بنسبة تقدر بـ 46.9%.