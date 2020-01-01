أهلي الخليل يحسم مصير جهازه الفني

الخليل / سما /

أعلن مجلس إدارة نادي أهلي الخليل بدوري المحترفين، عن تجديد الثقة بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدرب علي الحوامدة.

وتعرض نادي أهلي الخليل للخسارة في افتتاح الجولة الثامنة من دوري المحترفين أمام شباب السموع (0-1)، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط، في المركز السابع.

وعقد مجلس إدارة النادي جلسة مع الجهاز الفني مؤخرا، وتم الاتفاق على دعمه مجددا, لضمان بناء فريق للمستقبل.

يشار إلى أن الأهلي يعتمد هذا الموسم على عدد كبير من أبنائه من اللاعبين الشبان، بعدما سمح لعدد من نجومه البارزين بالانتقال للجار شباب الخليل.