رابط مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر .. السعودية الرياضية

الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة الرائد والهلال بث مباشر المقررة اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 في نهاية مواجهات الأسبوع السابع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

رابط مباراة الهلال والرائد مباشر ينقل هذا المساء من ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية من خلال القناة الرياضية السعودية الثانية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق مشاري القرني.

وحسب القناة السعودية، فإن مباراة الرائد والهلال تبدأ الساعة 05:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والمنامة والكويت، بينما تكون 04:50 وفق وقت القدس والخرطوم والقاهرة وطرابلس ودمشق.

ويغيب الفوز عن فريق الرائد حينما يواجه الزعيم الهلال منذ ما يزيد عن 7 سنوات، إذ كان الانتصار الأخير له في دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين موسم 2013 بهدفين مقابل هدف وحيد.

رابط مباراة الهلال والرائد مباشر:

وحقق الهلال فوزا كاسحا على الرائد في ذهاب الدوري السعودي الموسم الماضي بخمسة أهداف نظيفة، قبل أن يعود ليكرر انتصاره بالدور الثاني بثلاثية مقابل هدف على ملعب استاد جامعة الملك سعود.

ويرى مراقبون أن الأفضلية التاريخية والحالية تشير إلى أن اللقاء سيكون في متناول لاعبي الزعيم، إلا أن المستوى الجيد الذي ظهر به الرائد هذا الموسم قد يُنذر بمفاجأة جديدة في المسابقة المحلية.

ويسعى الهلال إلى توسيع الفارق مع الشباب الذي خسر أمس، إذ سيصل الزعيم إلى النقطة 19 بجدول الترتيب حال فوزه اليوم، بينما يأمل الرائد الذي يملك 10 نقاط بتحقيق أي نتيجة إيجابية.