  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 5 أسرى محررين من أبو ديس والعيزرية

الإثنين 07 ديسمبر 2020 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 5 أسرى محررين من بلدتي أبو ديس والعيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من الأسرى المحررين: محمد صالح محسن، ورائد ربيع، ووليد شرف، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها في بلدة أبو ديس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين محمد أحمد شطارة (يطاوي)، ومحمد خليل فرعون، عقب دهم منزليهما في العيزرية.

وحسب المصادر، فقد فتشت تلك القوات أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة في عدد من المحال التجارية في العيزرية.

#الاحتلال #العيزرية

الأكثر قراءة اليوم

رسميًا.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة

حقيقة وفاة آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي 2020

ما هي رؤية الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن حول اسرائيل والفلسطينيين والملف النووي؟

أبو عاذرة يصدر تعليمات جديدة لموظفي "أونروا" في مدارس قطاع غزة

شاهد: جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت.. صورة تهز لبنان!

موعد نزول وعرض أنمي هجوم العمالقة الجزء الرابع الحلقة الأولى 1 .. القنوات الناقلة

الأخبار الرئيسية

إسرائيل : الحرب القادمة على عدة جبهات ستكون قاسية جدا ومدمرة ..هل تشارك الجهاد الاسلامي ؟

الصحة بغزة: 10 حالات وفاة و471 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و405 حالات تعافٍ

صحيفة تكشف : هكذا ستتعامل السلطة مع الأسرى "لإنهاء الخلافات مع اسرائيل حول رواتبهم" ..

رسميًا.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة

123

جنرال اسرائيلي:كائنات فضائية وصلت الأرض ووقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية