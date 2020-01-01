الاحتلال يعتقل 5 أسرى محررين من أبو ديس والعيزرية

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 5 أسرى محررين من بلدتي أبو ديس والعيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من الأسرى المحررين: محمد صالح محسن، ورائد ربيع، ووليد شرف، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها في بلدة أبو ديس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين محمد أحمد شطارة (يطاوي)، ومحمد خليل فرعون، عقب دهم منزليهما في العيزرية.

وحسب المصادر، فقد فتشت تلك القوات أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة في عدد من المحال التجارية في العيزرية.