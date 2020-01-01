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حارس ليفربول الشاب يتألق ويخطف الأنظار أمام وولفرهامبتون

الإثنين 07 ديسمبر 2020 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حارس ليفربول الشاب يتألق ويخطف الأنظار أمام وولفرهامبتون



وكالات / سما /

كان لحارس ليفربول الشاب دورا مهماً في فوز فريقه على وولفرهامبتون، بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وشن ووولفرهامبتون عدة فرص حقيقية على مرمى ليفربول، خصوصاً بالشوط الأول، ولكن كايمفين كيليهير كان لها بالمرصاد، ونال تصفيقات حارة من مشجعي الريدز الذين تواجدوا في أنفيلد.

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن كايمفين كيليهير هو أول حارس لليفربول يُحافظ على نظافة شباكه في مبارتين متتاليتين خلال الموسم الحالي، متفوقاً بذلك على الحارسين أليسون بيكر وأدريان.

وأضافت، أن كايمفين كيليهير هو الحارس الـ16 الذي يُحافظ على نظافة شباكه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لينضم بذلك إلى قائمة ذهبية يتصدرها بيبي رينا (134 مباراة).

وأصبح كيليهير (22 سنة و13 يوماً) ثاني أصغر حارس مرمى في تاريخ ليفربول يُحافظ على نظافة شباكه في أول مباراة له في الدوري مع النادي الأحمر، بعد إليشا سكوت (19 سنة و130 يوماً) في يناير 1913.

ووضع كلوب ثقته في كيليهير في مباراة ليفربول الماضية ضد أياكس، بسبب إصابة الحارس الأساسي أليسون بيكر، وقد قدم حامي العرين الأيرلندي، مستويات مميزة في المبارتين اللتان خاضهما حتى الآن.

#الدوري الانجليزي #كايمفين كيليهير #ليفربول #وولفرهامبتون

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