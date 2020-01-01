مانشستر يونايتد يخطب ود جوكر ريال مدريد

وكالات / سما /

يرغب نادي مانشستر يونايتد، في تدعيم صفوفه بعناصرٍ متعددة الاستخدامات، بهدف تحقيق فائدة قصوى منها ، ووقعت عين النادي الإنجليزي على نجم ريال مدريد الإسباني .

وتراجع مستوى ريال مدريد هذا الموسم، حيث تلقى عدة هزائم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما عانى فريق زين الدين زيدان من عدة إصابات وغيابات، أبرزها سيرجيو راموس وكريم بنزيما وفيدي فالفيردي ودان كارفاخال.

وبحسب موقع “ديفونسا سنترال” الإسباني، فإن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، حيث تنوي إدارة الشياطين الحمر إرسال عرضها الأول إلى نظيرتها في العاصمة الإسبانية.

وينتهي عقد لوكاس فاسكيز في الصيف القادم، ولذلك من المتوقع أن يُوافق النادي الملكي على بيعه في الميركاتو الشتوي بمبلغ مالي، عوض الاستغناء عنه مجاناً في يونيو 2021.

وأشار الموقع المذكور، إلى أن مانشستر يونايتد على استعداد لتقديم عرض مالي بقيمة 15 مليون يورو للتوقيع مع لوكاس فاسكيز في يناير القادم، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين في الأيام المقبلة.

ويلعب لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن منذ إصابة داني كارفاخال وألفارو أودريوزولا، ولذلك ينوي أولي جنار سولشاير التعاقد معه لاستخدامه في نفس المركز.