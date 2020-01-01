  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أسرار تكشف للمرة الأولى.. تفاصيل صراخ و أعنف لهجة تحدث بها مسؤول عربي إلى صدام حسين

الإثنين 07 ديسمبر 2020 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسرار تكشف للمرة الأولى.. تفاصيل صراخ و أعنف لهجة تحدث بها مسؤول عربي إلى صدام حسين



وكالات

كشف الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، عمرو موسى، في كتابه "سنوات الجامعة العربية"، أسرارا عن حرب الخليج الأولى، وسبب صرخته بوجه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأوضح موسى، في كتابه، الذي نشرته صحيفة "الشروق" المصرية، أنه "التقى بصدام حسين عدة مرات في محاولات لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات وكيفية لقائه مع الرئيس العراقي، وسعيه إلى إقناع الأخير بالقبول بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق".

وقال: بعد التحية والسؤال عن الصحة والشكر لكرم الضيافة وبعض الجمل العامة، تحدثت إلى صدام حسين بلهجة جادة قال من حضرها: "إنها أعنف لهجة تحدث بها مسؤول عربي إلى صدام حسين".

قائلا:

"فقدت أثناء الحوار السيطرة على أعصابي وصرخت بوجهه، أسمع بقى يا سيادة الرئيس، التنظير لن ينفع العراق ولن ينفعك بكل صراحة. أنا بقولك العراق معرض لضربة قاصمة من الولايات المتحدة القوة الكبرى الأولى في العالم، هل أنت واع بأن بلدك معرض لهذا الخطر الداهم؟، هل أنت واع لمسؤوليتك في تجنيب العراق هذه الويلات؟".

ورد صدام حسين على عمرو موسى: "أنا مفوضك للتحدث باسم العراق، اتصل بأمريكا وكوفي عنان"، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالاته، لكن للأسف على ما يبدو أن قرار الحرب كان قد اتخذ.

#صدام حسين #العراق #حرب الخليج #عمرو موسى

الأكثر قراءة اليوم

رسميًا.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة

حقيقة وفاة آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي 2020

ما هي رؤية الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن حول اسرائيل والفلسطينيين والملف النووي؟

أبو عاذرة يصدر تعليمات جديدة لموظفي "أونروا" في مدارس قطاع غزة

شاهد: جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت.. صورة تهز لبنان!

موعد نزول وعرض أنمي هجوم العمالقة الجزء الرابع الحلقة الأولى 1 .. القنوات الناقلة

الأخبار الرئيسية

إسرائيل : الحرب القادمة على عدة جبهات ستكون قاسية جدا ومدمرة ..هل تشارك الجهاد الاسلامي ؟

الصحة بغزة: 10 حالات وفاة و471 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و405 حالات تعافٍ

صحيفة تكشف : هكذا ستتعامل السلطة مع الأسرى "لإنهاء الخلافات مع اسرائيل حول رواتبهم" ..

رسميًا.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة

123

جنرال اسرائيلي:كائنات فضائية وصلت الأرض ووقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية