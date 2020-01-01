لابورتا يكشف عن خطته لإقناع ميسي بالإستمرار مع برشلونة

وكالات / سما /

أزاح خوان لابورتا، أحد المرشحين البارزين لرئاسة نادي برشلونة، الستار عن خطته لإقناع ليونيل ميسي بالبقاء في الفريق الكتالوني، رغم أن البولجا سيكون حراً في التفاوض مع أي نادٍ انطلاقاً من شهر يناير القادم.

وسيتم إجراء انتخابات برشلونة في 24 يناير المقبل، أي أن ليونيل ميسي ستكون أمامه 3 أسابيع تقريباً للتفاوض مع النادي الذي يريد الانتقال إليه في الصيف القادم، وبالتالي قد يحسم وجهته قبل التعرف على هوية الرئيس الجديد.

وقال رئيس البارسا السابق في تصريحات خص بها صحيفة (سبورت) الإسبانية: “كيف تنوي إقناع ميسي بالبقاء؟ عليك أن تكون مبدعاً، مع العلم أن ميسي لا يُوجهه المال، أنا أؤكد لكم ذلك، يجب علينا تقديم اقتراح يمكن أن يُقنع ليو بأن برشلونة سيكون لديه فريق تنافسي قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى. هذا أمر ضروري، وهو ما سيكون أكثر قيمة بالنسبة إليه”.

وتابع: “أنا أرغب في استمرار ميسي، وأُفضل التفكير فيما يجلبه للنادي، وهو بالفعل أكثر بكثير من راتبه، على المستوى الرياضي أنا أعتبر ميسي أفضل لاعب في التاريخ”.

وواصل: “في رأيي كل اللاعبين يستحقون التقدير عندما يحققون الكثير من الألقاب، على الأقل حاولت تحقيق ذلك في الفترة التي قضيتها كرئيس للبارسا”.

وأضاف: “أكرر، ميسي أفضل لاعب في العالم وربما في التاريخ، ما علينا أخذه في عين الاعتبار هو أن ليو يحب برشلونة، لقد أظهر ذلك عدة مرات، هو مرتاح في النادي والمدينة”.

واختتم بالقول: “تربطني أنا وميسي علاقة عاطفية متبادلة، إنه يعلم أنه كلما تقدمت له باقتراح ألتزم بتحقيقه. وقد أخبرني هو بذلك شخصياً ويقدر هذا الأمر كثيراً. أنا أعتقد أن ميسي يجب أن ينهي مسيرته في برشلونة”.