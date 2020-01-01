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إسرائيل : الحرب القادمة على عدة جبهات ستكون قاسية جدا ومدمرة ..هل تشارك الجهاد الاسلامي ؟

الإثنين 07 ديسمبر 2020 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل : الحرب القادمة على عدة جبهات ستكون قاسية جدا ومدمرة ..هل تشارك الجهاد الاسلامي ؟



القدس المحتلة / سما /

نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، دراسة جديدة، عن سيناريوهات الحرب القادمة على الجبهة الشمالية، بحسب ما ورد في القناة الـ12 العبرية.
 
وذكرت القناة العبرية، صباح اليوم الاثنين، أن الدراسة التي نشرها معهد دراسات الأمن القومي، تؤكد أن الحرب القادمة على الجبهة الشمالية، ستكون قاسية جدا، ومدمرة.
 
وأضافت القناة، أن الدراسة، توقعت مشاركة إيران وحلفائها، لحزب الله، في الحرب القادمة ضد إسرائيل، وتوقعت أن تتعرض إسرائيل لهجمات صاروخية من عدة دول. 
 
وبحسب القناة، حذر رئيس المعهد، اللواء احتياط عاموس يلدين، من تعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية، لهجمات بالصواريخ الدقيقة، من سوريا ولبنان والعراق وقطاع غزة.
 
وقالت القناة، إن الدراسة تمحورت حول نتائج وشكل الحرب القادمة، التي ستندلع بين إسرائيل، والمحور الشيعي، والتي سيتخللها هجمات بالصواريخ الدقيقة، والطائرات المسيرة.
 
وأكدت الدراسة أن غزة قد تشارك في الحرب القادمة، في حال اندلاعها على الجبهة الشمالية، زاعمة أن حركة الجهاد الإسلامي، قد تشارك بإطلاق الصواريخ، خلال الحرب.
 
ووفقا للدراسة، هناك تخوفات من اندلاع حالة فوضى ودمار في إسرائيل، خلال الحرب القادمة، وتعرض الجبهة الداخلية، والمصالح الاستراتيجية الإسرائيلية للهجمات.
 
وأشارت الدراسة، إلى أن الرد الإسرائيلي، سيكون قاسيا جدا، خصوصا في لبنان وسوريا، وسط توقعات أن تكون نتائج الحرب قاسية جدا، ومدمرة.  

#اسرائيل #حرب #ايران #الجهاد الاسلامي #لبنان #حزب الله

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