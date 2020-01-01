رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الاثنين، خبر إقرار سلطات الاحتلال مساء أمس، 4 مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية، والمصادقة على بناء 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس المحتلة.

كما عنونت الصحف مهاتفة الرئيس محمود عباس لجمال ومحمود توفيق عزيز، معزيا بوفاة والدهما، رائد النهضة في التعليم بسلطنة عمان، الذي وافته المنية أمس الأول عن عمر ناهز 88 عاما.

* "الحياة الجديدة":

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- عضو كونغرس تستنكر قتل الاحتلال للطفل أبو عليا وتعتبره وحشيا

- 17 وفاة و2333 إصابة جديدة بـ "كورونا"

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- الاحتلال يقر 4 مشاريع استيطانية بالضفة ويخطط لبناء 9 آلاف وحدة شمال القدس.. اصابات بالعيســوية وبيتا واللبن الشــرقية ووضع "كرفانات" بالأغوار وقطع أشجار في ياسوف

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* "الأيام":

- الاحتلال يصادق على خطة لبناء 9000 وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا و4 شوارع التفافية

- المستوطنون يواصلون حربهم على الزيتون والاحتلال يقيّد حركة المزارعين في الأغوار

- "الجائحة": 17 وفاة ورصد 2333 إصابة جديدة

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* "القدس":

- اشتية في حوار شامل مع الصحفيين: الرئيس أفشل سياسة الضغط ونرحب بالإدارة الأميركية الجديدة بقدر اقترابها من حقوقنا المشروعة

- إصابات برصاص الاحتلال ومستوطنون يقطعون أشجار زيتون معمرة

- الرئيس يهاتف نجلي توفيق عزيز معزيًا بوفاته

- الاحتلال يقر إقامة جسر فوق قلنديا وشق 4 طرق لربط المستوطنات بالداخل بكلفة تصل نحو 400 مليون شيكل

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