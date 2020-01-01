حماس تعلق على تصريحات الأمير السعودي تركي الفيصل

غزة / سما /

أشادت حركة حماس، اليوم الاثنين، بتصريحات الأمير السعودي، رئيس جهاز المخابرات سابقًا تركي الفيصل، الذي أطلقها أمس في مؤتمر البحرين واستعرض خلالها جرائم الاحتلال منذ وعد بلفور وتهجيره للشعب الفلسطيني.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح مقتضب، إن هذه التصريحات تعبر عن الضمير القومي العربي وعن الشعب السعودي الأصيل الذي ما زال يرى في الاحتلال كيانًا غريبًا عن المنطقة.

وكان الفيصل اتهم إسرائيل بالنفاق، وأنها تحتل الأراضي الفلسطينية وترتكب الجرائم، وتهاجم الدول العربية عسكريًا وتخزن الأسلحة النووية لديها، معتبرًا أن أي خطوة لفتح علاقات مع إسرائيل بدون أن ترتكز على مبادرة السلام العربية بأنه لا قيمة لها.